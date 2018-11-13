300 ألف دولار ثمناً لسترة «ملك البوب»

المصدر: نيويورك - رويترز

أعلن مسؤولون بيع سترة سوداء شهيرة ارتداها ملك البوب الراحل مايكل جاكسون خلال أولى جولاته الغنائية المنفردة بسعر 298 ألف دولار، أي أكثر بثلاث مرات من السعر الذي عرضت به في مزاد أقيم بمدينة نيويورك.

وإلى جانب سترة جاكسون، تضمن المزاد مقتنيات لأساطير في عالم الموسيقى مثل برنس ومادونا وجون لينون.

وكانت دار جوليان للمزادات قد حددت السعر المطلوب عند 100 ألف دولار لبيع السترة التي ارتداها جاكسون خلال جولة غنائية عالمية لألبومه الشهير «باد» استمرت من عام 1987 حتى عام 1989. ويحمل ظهر السترة توقيعاً لا يمحى بخط يد جاكسون.

وتعد السترة أحد أبرز الأزياء التي ارتداها المغني الراحل إلى جانب سترته الجلدية ذات اللونين الأحمر والأسود التي ارتداها في فيديو أغنيته «ثريلر» وبيعت في مزاد عام 2011 بسعر 1.8 مليون دولار.

وأصبحت متعلقات جاكسون من أكثر مقتنيات المشاهير المطلوبة منذ وفاته المفاجئة عام 2009 في لوس أنجليس، وهو في الخمسين من عمره، إثر جرعة زائدة من عقار مخدر كان يستخدمه ليساعده على النوم.

وسيخصص جزء من عائدات المزاد لجمعية ميوزيك كيرز وهي الذراع الخيرية للأكاديمية الموسيقية (ريكوردينج أكاديمي) التي تمنح جوائز جرامي المرموقة. وتقدم الجمعية خدمات صحية وغيرها للموسيقيين.