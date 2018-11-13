مشاهير يهجرون منازلهم بسبب حرائق الغابات

المصدر: أنجليس - رويترز

تجتذب مدينتا ماليبو وكالاباساس في ولاية كاليفورنيا النجوم من أمثال باربرا سترايسند وتوم هانكس وبريتني سبيرز للسكن بحثاً عن إطلالة على المحيط، وابتعاداً عن الضجيج، إلا أن حريق الغابات الذي اجتاح المنطقة دفع الكثير من المشاهير لترك منازلهم هناك.

وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ونجمة البوب ليدي غاغا من بين الآلاف الذين فروا من منازلهم من جراء الحريق.

وأخلت كارداشيان منزلها هي وزوجها كاني وست أخيراً، وكتبت على تويتر: «علمت أن النيران وصلت إلى منزلنا.. ولكن تم احتواؤها بشكل أفضل الآن».

أما النجمة شير التي تعيش في ماليبو منذ 1972، فكتبت على تويتر، إن حريق الغابات اقترب من منزلها ولكنها لم تكن فيه. وأضافت: «منازل الأصدقاء احترقت. لا أحتمل فكرة ألا تكون هناك ماليبو». لوس