اليابان تستأنف صيد الحيتان رغم الانتقادات

المصدر: طوكيو - د ب أ

قالت الحكومة اليابانية، أمس، إن أسطول صيد الحيتان الياباني غادر غربي البلاد متوجهاً إلى القطب الجنوبي لاصطياد مئات من حيتان العنبر رغم الانتقادات الدولية.وقالت وكالة المصايد اليابانية في بيان، إن الأسطول سيصطاد نحو 333 حوتاً من حيتان العنبر من أجل «البحث العلمي» في المحيط الجنوبي حتى أواخر مارس المقبل. وهذه هي عملية الصيد الرابعة منذ أن قضت محكمة العدل الدولية بلاهاي مارس 2014، بأن صيد اليابان للحيتان لم يكن بأهداف علمية، ما دفع طوكيو إلى إيقاف هذه الممارسة لمدة عام.