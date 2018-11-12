تيتانيك تبحر مجددا من دبي عام 2022

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

أخبار رائعة لمحبي المطربة سيلين ديون ومعجبي المخرج السينمائي الكندي الشهير جيمس كاميرون، إذ من المقرر أن تبحر السفينة تيتانيك مرة أخرى من دبي هذه المرة، من خلال تيتانيك 2، وهي نسخة طبق الأصل من تايتانيك الأصلية، وستتسع السفينة لـ 2400 راكب و 900 من أفراد الطاقم ولديها تصميم المقصورة والديكور نفسه لسفينة المحيطات الأسطورية الأصلية.

ووفقا لموقع "فاست كومباني" من المقرر أن تقوم السفينة "تيتانيك 2" التي ستبني في الصين والتي تبلغ تكلفتها 500 مليون دولار، بباكورة رحلاتها من دبي إلى ساوثامبتون في المملكة المتحدة في عام 2022.

وسوف تسلك مسارات عالمية متشعبة، بدءا من المسار الدقيق للسفينة الأصلية، التي انطلقت من ساوثهامبتون إلى نيويورك، باستثناء الالتفافة الصغيرة بالطبع التي هوت بها إلى قاع المحيط.

والذي يجعل الرحلة أكثر أمانًا هو توفر قوارب إنقاذ كافية، وجسم السفينة ملحوم بدلاً من دمجه، وستنطلق في فترة من الاحترار العالمي التي تذوب فيه جميع الجبال الجليدية.

وبطاقات الرحلة ليست معروضة للبيع حتى الآن، لذلك لا توجد أي كلمة حول ما إذا كان مشرفو الرحلة سيبيعون تذاكر ذهابًا وإيابًا أو يتعلمون من التجربة ويبدأون بتذاكر سفر في اتجاه واحد.

وقد تم الكشف لأول مرة عن خطط بناء تايتنك 2 في أبريل 2012 من قبل مليادير التعدين الأسترالي كليف بالمر.

ورغم أنه كان من المتوقع سابقاً أن يبدأ بالإبحار في أواخر عام 2016، إلا أن العمل في المشروع توقف في عام 2015 بعد نزاع مع تكتل صيني على الإتاوات.

يشار إلى أن السفينة الأصلية، التي بناها هارلاند وولف في بلفاست، إيرلندا، غرقت بعد أن اصطدمت بجبل جليدي في 15 أبريل 1912 خلال رحلتها الأولى.