المصدر: ■ إعداد: سيد صالح

شهدت مدينة «بورنموث» بمقاطعة «دورست» الإنجليزية، افتتاح أول منزل مقلوب رأساً على عقب في بريطانيا، لزيارة الجمهور، مقابل تذكرة دخول تبلغ قيمتها 4 جنيهات إسترليني.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يبدو المنزل الفريد من نوعه، منتصباً في وضع معكوس، حيث تلامس قمته المدببة الأرض، فيما يبدو سقفه متجهاً إلى أعلى.

أما الديكور الداخلي للمنزل، فنشرت الصحيفة صوراً له، تبدو فيها كافة المفروشات وقطع الأثاث مقلوبة هي الأخرى. ويدخل الزوار عبر باب جانبي إلى المنزل العجيب، الذي وصفته الصحيفة بأنه «سريالي». وقال توم ديرسي رئيس الشركة التي صنّعَت المنزل: «اقترح على أحد الأشخاص، الذي صار شريكي في ما بعد، جلب تجربة المنازل المقلوبة إلى بريطانيا، بعد أن شاهدها في جمهورية ليتوانيا في بحر البلطيق». وأضاف قائلاً: «استغرقت إجراءات جلب المنزل إلى بريطانيا 9 أشهر، فيما استغرق إنشاؤه 11 يوماً فقط. وسيظل مفتوحاً للزوار في موقعه الحالي حتى يونيو المقبل».