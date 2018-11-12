انتقادات لاذعة لـ«فيسبوك» بسبب تطبيق

المصدر: Ⅶ إعداد: سيد صالح

تعرض «فيسبوك» لانتقادات لاذعة بسبب بعض تطبيقاته التي تساعد على انتهاك الخصوصية، إلا أن هذه الانتقادات لم تردعه فيما يبدو، فهو ماضٍ قدماً في طريقه الذي يسير فيه منذ بداية ظهوره في حياتنا، نحو القضاء تماماً على خصوصية مستخدميه.

فبحسب ما نشرت شبكة «فوكس نيوز» الأميركية أمس، تقدمت إدارة «فيسبوك» أخيراً إلى الجهات المعنية بطلب للموافقة على منحه براءة اختراع لتطبيق جديد غريب من نوعه.

تعتمد فكرة التطبيق على جعل كافة الأشخاص المتواجدين في نطاق تواجد مستخدم «فيسبوك» أصدقاء له، بحيث يُضَافُون تلقائياً إلى قائمة أصدقائه على الموقع، حتى لو لم يكونوا أصدقاء له في واقع الأمر، أو حتى يعرفهم من الأساس.

تبدو الفكرة مزعجة بالفعل، فليس من المنطقي أن أجلس في حافلة على سبيل المثال، ثم أفتح حسابي الشخصي على «فيسبوك»، عبر هاتفي الذكي، لأفاجأ بأن الشخص الذي يجلس بجواري أو أمامي في الحافلة قد صار صديقاً لي على «فيسبوك»، وأنا لا أعلم حتى اسمه، ولم أره في حياتي قبل الآن!

وبحسب ما هو مكتوب في طلب براءة الاختراع، وصفت إدارة «فيسبوك» التطبيق الجديد بأنه «صداقة افتراضية بين أحد مستخدمي «فيسبوك» ومستخدم آخر».



