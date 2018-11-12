الإنفلونزا تفاقم النوبات القلبية

المصدر: ■ إعداد: عمر حرزالله

نشر باحثون من جامعة تورنتو الكندية دراسة في مجلة «نيوإنجلند» الطبية تربط بين النوبات القلبية والإنفلونزا. ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية فقد فحصت الدراسة التي أجراها الدكتور جيفري كوونغ وزملاؤه حوالي 20 ألف مريض مصابين بالإنفلونزا، حيث ظهر أن أخذ حقنة واقية من الإنفلونزا يقلص مخاطر النوبات القلبية.

واكتشف الباحثون الكنديون أن مخاطر حدوث أزمة قلبية تزيد بنسبة 600% في غضون أسبوع من الإصابة بعدوى الإنفلونزا. وفي حين تزداد مخاطر التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، فإن الإنفلونزا هي المسبب الأكبر لهذه الزيادة. وقد وفّر اكتشاف أن الإنفلونزا تشكل مخاطر كبيرة على الأزمات القلبية، للباحثين والأطباء تحدياً جديداً في التعامل مع المرضى المصابين بأمراض القلب.