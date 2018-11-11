سائق يخطف سائحَين ليدفعا 5 أضعاف الأجرة

المصدر: Ⅶدبي - البيان

تحقق الشرطة الفرنسية في بلاغ تقدم به إليها زوجان تايلانديان، بعد أن ظهرا في شريط فيديو بثه موقع «يوتيوب» أخيراً، وهما محتجزان داخل سيارة أجرة في العاصمة الفرنسية باريس، ولم يتركهما السائق ينصرفان إلا بعد أن أجبرهما على سداد 5 أضعاف أجرته المستحقة.

ووفقاً لما نشرته «ديلي ميل»، أمس، بدأت الواقعة حينما نزل الزوجان في مطار «تشارل دي جول» بباريس في رحلة سياحية، وأرادا التوجه إلى فندق في قلب باريس. وبالسؤال علما أن الرحلة بسيارة أجرة لن تكلفهما سوى 50 يورو.

وبعد أن استقلا السيارة ووصلا إلى الفندق، فوجئا بالسائق يطالبهما بسداد 240 يورو، وأشار إلى عداد السيارة، الذي ظهر فيه نفس الرقم.

وعندما اعترض الزوجان، أغلق السائق أبواب سيارته ليمنعهما من مغادرتها، كما تحدث عبر الهاتف بالفرنسية مع أشخاص بدا من لهجته أنها عصابة مجرمين تابعة له.

واضطر الزوجان إلى سداد الأجرة التي طلبها السائق، إلا أنهما تقدما بشكوى ضده لدى الشرطة بعد ذلك.