أسود جائعة تُغرق 400 جاموس

المصدر: بوتسوانا - رويترز

قالت وزارة السياحة في بوتسوانا أول من أمس، إن قطيعاً من الجاموس يضم نحو 400 رأس غرق في نهر تشوبي المحاذي لحدود بوتسوانا وناميبيا، بعد تدافع يمكن أن تكون سببه أسود جائعة طاردت القطيع.

والتقط نزل سيرونديلا لودج لرحلات السفاري القريب من مكان الحادث مقطع فيديو وصوراً لقطيع الجاموس وقد تناثر في النهر الأربعاء الماضي.

ويتدفق نهر تشوبي محاذياً للجانب الشمالي الشرقي من متنزه تشوبي الوطني المعروف بوجود قطعان كبيرة من الأفيال والزرافات والجاموس الأفريقي فيه، ما يجعله مقصداً سياحياً في الجزء الجنوبي من أفريقيا.

وجاء في بيان الوزارة أن التحقيقات الأولية التي تجريها بوتسوانا وناميبيا تشير إلى أن قطيعاً ضخماً بصورة استثنائية من الجاموس، كان يرعى في ناميبيا قبل أن يتدافع ويسقط في نهر تشوبي عبر ضفته المنحدرة. وقالت وسائل إعلام في ناميبيا، إن الحادث وقع الثلاثاء (6 نوفمبر الجاري).