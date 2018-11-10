خطأ في «غوغل إيرث» يظهر طائرة غارقة

المصدر: ■ إعداد - سيد صالح

اكتشف مواطن إسكتلندي صورة غريبة على تطبيق «غوغل إيرث» للخرائط، حيث تظهر في الصور طائرة ركاب غارقة في قاع بحر الشمال، وعلى بعد 9 أميال فقط من مطار «إدنبرة»، بالعاصمة الإسكتلندية.

وبحسب صحيفة «ذي صن» البريطانية، التي نشرت الصور، أول من أمس، يشعر المواطن الإسكتلندي بحيرة بالغة حيال هذه الصور، لأنه يعلم تماماً أنه لم تقع أي حوادث سقوط طائرات في هذه المنطقة. ويقول: أمر غريب. إنها صور مذهلة. لم أرَ مطلقاً صوراً لطائرات على «غوغل إيرث» قبل ذلك.

وأضاف قائلاً: أعلم تماماً أن الطائرة التي تظهر في الصور ليست غارقة في البحر فعلياً. ربما يكون أحد الأقمار الصناعية قد رصد صور الطائرة في الأجواء أثناء عبور سحابة رقيقة، فبدت الطائرة كما لو كانت غارقة. إنه خلل في «غوغل إيرث». ولم تعلق إدارة «غوغل إيرث» على هذه الصور حتى الآن.