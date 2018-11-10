أجزاء جديدة من «حرب النجوم»

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

قال بوب إيغر الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، أول من أمس، إن أجزاء جديدة ستنضم إلى سلسلة «حرب النجوم» وستعرض على خدمة البث على الإنترنت التي تعتزم ديزني تدشينها.

وقال إيجر إن أحداث أفلام الحركة ستكون سابقة لأحداث فيلم «روج وان» الذي أنتج عام 2016 وستكون من بطولة دييغو لونا. وستبدأ الشركة إنتاج الأفلام في 2019.

وذكر إيغر أن ديزني تطور سلسلة جديدة بناء على شخصية الشرير لوكي من عالم قصص مارفل المصورة، وستكون من بطولة الممثل البريطاني توم هيدلستون.

وقالت ديزني العام الماضي إنها تعتزم تدشين خدمة بث على الإنترنت خاصة بها في 2019، وستسحب أفلامها التي تعرض المرة الأولى على «نتفليكس» لتعرضها على خدمتها الخاصة.