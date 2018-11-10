400 ألف دولار لكرسي هوكينغ المتحرك

المصدر: لندن - رويترز

بيع كرسي يعمل بمحرك استخدمه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ، بنحو 300 ألف جنيه استرليني: قرابة 400 ألف دولار، تحديداً (391749 دولاراً). فيما بيعت رسالة علمية له بمثلي هذه القيمة تقريباً، خلال مزاد خصصت عائداته لصالح مؤسسة خيرية.

وتوفي هوكينغ الذي اشتهر بأبحاثه لاستكشاف نشأة الكون، مارس الماضي، عن 76 عاماً، بعد أن أمضى جل حياته مقعداً على كرسي متحرك بسبب مرض عصبي.

وبيعت بعض متعلقاته، منها: مقالات وميداليات وجوائز ونسخة من كتابه (تاريخ موجز للزمن)، بمزاد عبر الإنترنت، أول من أمس.

وبيعت أطروحة هوكينغ «خصائص الأكوان المتسعة» بمبلغ 584750 جنيهاً استرلينياً، متجاوزة القيمة المقدرة لها قبل المزاد: وهي 150 ألفاً.

وبيعت ميداليات وجوائز مقابل 296750 جنيهاً استرلينياً، في حين بيع الكرسي المتحرك مقابل 296750 جنيهاً استرلينياً، بدل 15 ألفاً قدرت له.