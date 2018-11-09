الحشرات بألمانيا مهددة

المصدر: بون (ألمانيا) - د ب أ

أصدرت هيئتان بيئيتان في ألمانيا أرقاماً تفصيلية، أول من أمس، عن تراجع أعداد الحشرات في البلاد. وأشارتا إلى اتجاه مستمر في هبوط تلك الأعداد خلال السنوات القليلة الماضية.

وتشير الاختبارات في عدد من المناطق الألمانية، إلى انخفاضات هائلة في أعداد الحشرات، لا سيما النحل البري والنمل والدبابير والذباب والخنافس والفراشات على وجه الخصوص، وفقاً للوكالة الاتحادية لحماية الطبيعة وجمعية الحشرات.

وانخفض إجمالي عدد الحشرات الطائرة بأكثر من 75 % وفقاً للنتائج السابقة التي توصلت إليها جمعية الحشرات.

فعلى سبيل المثال، هناك تناقص في أعداد النحل البري من جميع الأنواع بنسبة 52 %. وتبين أن 96 % من أنواع ذباب القمامة، التي تعيش بالقرب من البحيرات أو الأنهار، آخذة في الانخفاض.