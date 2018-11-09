سرير مزود بـ«آيباد» يُغضِب الآباء البريطانيين

المصدر: Ⅶ إعداد - سيد صالح

صبَّ عدد كبير من الآباء في بريطانيا جام غضبهم على إحدى شركات تصنيع الأثاث التي يقع مقرها الرئيس في مدينة «برمنغهام» البريطانية.

ووفقاً لصحيفة «ذي صن» البريطانية، يرجع سبب الغضب إلى كون هذه الشركة طرحت في الأسواق أخيراً سريراً للأطفال الرضع مزوداً بجهاز لوحي «آيباد»، وذلك بحجة أن الجهاز يساعد الرضيع على الاستغراق في النوم بسرعة.

وانبرى العديد من الآباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ينتقدون السرير الجديد، بدعوى أنه يجب عدم تعريض الأطفال لمخرجات التقنية العصرية وهم في مرحلة الرضاعة. وقالت إحدى الأمهات: «هذا تفكير خاطئ. ثمة حد للتقنية، وهذا المهد تجاوز كل الحدود. يتعين عليكم أن تخجلوا من أنفسكم». الطريف أن الشركة المنتجة للسرير قالت: «بات الأطفال متعلقين بحواسبهم الشخصية، ونحن نقدم للناس ما يريدونه».