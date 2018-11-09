«غينيس» تحيي يومها السنوي بأرقام مذهلة

المصدر: لندن - رويترز

احتفلت موسوعة غينيس أمس، باليوم السنوي لأرقامها القياسية بتكريم قائمة طويلة تضم أسماء أشخاص فعلوا أشياء مذهلة على نحو فاق الآخرين.

ويتضمن اليوم العالمي للأرقام القياسية عادة حل مكعب الروبيك في ظروف استثنائية في أسرع وقت ممكن، وهو ما فعله هذا العام الصيني كيو جيان يو، الذي سجل أسرع زمن في حل مكعب الروبيك وهو 15.84 ثانية.

وعادة ما يسجل عدد من أعضاء فريق كرة السلة الاستعراضي الأميركي (هارلم جلوبتروترز) أرقاماً قياسية أو على الأقل محاولة كسر أرقام قياسية. ومن هؤلاء تورتش جورج التي استطاعت القيام هذا العام بأكبر عدد من تمريرات الكرة أسفل الساقين.

وتمكن بول بولارد العضو أيضاً بالفريق من تسجيل أطول رمية خلفية لكرة السلة لمسافة بلغت 17.71 متراً. أما الأميركي آرون فوذرينجهام فيجلس في فئة وحده، إذ تمكن من تسجيل ثلاثة أرقام قياسية لم يكن أي منها سهلاً، صانعاً حركات صعبة وهو على كرسيه المتحرك.