اكتشاف عنكبوت مخيف برأس كلب

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرز الله

أوضحت صورة انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وجود مخلوق غريب صغير الحجم في الغابات المطيرة في الإكوادور.

ووفقاً لـ«ديلي ميل»، فإن هذا المخلوق عبارة عن عنكبوت غريب الشكل، له ثمانية أرجل صفراء، ولديه أيضاً ما يبدو أنه رأس كلب أسود، مع عيون صفراء متوهجة، في أعلى رأسه.

وأشعلت الصورة نقاشاً حاداً على الإنترنت، حول ما إذا كان ينبغي اعتبار العنكبوت الغريب «محبوباً» أم «مكروهاً» و«مخيفاً»، فيما طالب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، التحقق منه، للتأكد من أنه ليس مجرد خدعة فوتوشوب.لكن الخبراء أكدوا وجود هذا العنكبوت، وقالوا إنه رغم مظهره المخيف فإنه غير ضار إطلاقاً.