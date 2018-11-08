فاكهة «الدوريان» تعطل رحلة إندونيسية

المصدر: جاكرتا - د ب أ

أفادت تقارير صادرة، أمس، بأن ركاب طائرة إندونيسية ضاقوا ذرعاً برائحة نفاذة آتية من شحنة لفاكهة الدوريان في مكان البضائع على متن الطائرة، ما أجبر أفراد الطاقم على تفريغ الشحنة.وذكرت صحيفة «كومباس» الإندونيسية، أن رائحة نفاذة كانت في استقبال الركاب أثناء صعودهم على متن الطائرة التابعة لشركة «سريويجايا إير» بمطار بنجكولو في جزيرة سومطرة، إلا أن واحداً فقط امتلك الشجاعة ليفاتح طاقم الطائرة في المسألة.

يشار إلى أن الدوريان فاكهة تحظى بشعبية كبيرة في جنوب شرق آسيا. ولها رائحة تشبه رائحة اللحوم الفاسدة.