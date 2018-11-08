دراسة: الزنك يقي من الشيخوخة

المصدر: دبي ــ البيان

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون بجامعة «إرلنغن نورنبيرغ» الألمانية، أنه في حال إضافة الزنك للشيكولاتة والشاي والقهوة، فإنه يحد من عملية «الإجهاد التأكسدي» المرتبطة بالشيخوخة وانخفاض متوسط العمر.

ويُعرف «الإجهاد التأكسدي» بكونه زيادة المواد المؤكسدة في الخلية، وهو الأمر الذي يسبب أمراضاً عدّة مرتبطة بالشيخوخة، وعدداً من أمراض السرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم وتصلُّب الشرايين، إضافة إلى الأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر. واكتشف الباحثون أن الزنك يمكنه تنشيط جزيء عضوي في جسم الإنسان، يساعد على الوقاية من الإجهاد التأكسدي عندما يؤخذ مع مكونات طبيعية موجودة في القهوة والشاي والشيكولاتة.