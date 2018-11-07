تصاميم بديعة

المصدر: تصوير: عيسى البلوشي

Ⅶ حديقة الزهور في دبي واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للأجانب في فصلي الخريف والشتاء، حيث تضم الحديقة العديد من الأشكال المستوحاة من أفلام الكرتون، محاطة بالعديد من الزهور والتصاميم الفنية البديعة.