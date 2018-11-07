تصاميم بديعة

Ⅶ حديقة الزهور في دبي واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للأجانب في فصلي الخريف والشتاء، حيث تضم الحديقة العديد من الأشكال المستوحاة من أفلام الكرتون، محاطة بالعديد من الزهور والتصاميم الفنية البديعة.
حديقة الزهور في #دبي واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للأجانب في فصلي الخريف والشتاء، حيث تضم الحديقة العديد من الأشكال المستوحاة من أفلام الكرتون، محاطة بالعديد من الزهور والتصاميم الفنية البديعة.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٧ نوفمبر ٢٠١٨
@MiracleGardenAE#البيان_القارئ_دائما
تصوير- عيسى البلوشي pic.twitter.com/e0blBuLz72