بدائل بلاستيكية قابلة للتحلل الحيوي

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ابتكر أحد الباحثين مادة بديلة عن البلاستيك مؤلفة من نشا البطاطا والماء يمكنها أن تتحلل إلى غذاء للتربة في غضون شهرين فقط.

وذكر موقع "سبرينغ وايز" أن مبتكر هذه المادة هو بونتوس توركفيست من جامعة لوند في السويد ، وقد أطلق عليها اسم "البطاطا البلاستيكية" ، وهي مادة قابلة للتحلل الحيوي.

وهدف هذا الابتكار كما يقول بونتوس هو التصدي لثقافة المنتجات المهدورة في صناعة الوجبات السريعة. وتشمل استخدامات هذه المادة صنع القش وأدوات المائدة وأكياس الملح، ولا تعرض الطبيعة لأي مخاطر.

ولإنشاء هذا المنتج ، تخلط أولاً كمية محددة من نشا البطاطا والماء معًا. ثم يتم تسخين الخليط ويسكب في قوالب ويجفف. والمادة الناتجة مشابهة لمادة اللدائن الحرارية ، حيث يتم تشكيلها تحت الضغط بعد تعريضها للحرارة والرطوبة.