عنكبوت برأس كلب

المصدر: إعداد: عمر حرز الله

أوضحت صورة انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وجود مخلوق غريب صغير الحجم في الغابات المطيرة في الإكوادور، وربما حتى الذين يشعرون بالرهاب من العناكب، قد تتضارب آراؤهم حول طبيعة هذا المخلوق.

ووفقاً لـ «ديلي ميل»، فإن هذا المخلوق عبارة عن عنكبوت غريب الشكل، له ثمانية أرجل صفراء ضعيفة، ولديه أيضاً ما يبدو أنه رأس كلب أسود، مع عيون صفراء متوهجة، مزروعة في أعلى رأسه.

وقد أشعلت هذه الصورة نقاشاً حاداً على الإنترنت، حول ما إذا كان ينبغي اعتبار حيوان العنكبوت الغريب «محبوباً» أم «مكروهاً» و«مخيفاً»، فيما طالب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، التحقق منه، للتأكد من أنه ليس مجرد خدعة فوتوشوب.

لكن الخبراء أكدوا وجود هذا العنكبوت، وقالوا إنه على الرغم من مظهره المخيف نوعاً ما، إلا أنه غير ضار على الإطلاق.