«موناليزا النيجيرية» تعود لموطنها

المصدر: لاغوس - رويترز

تُعرض لوحة «الموناليزا النيجيرية» التي ظلت مفقودة لأكثر من 40 عاماً، وعثر عليها في شقة في لندن، فبراير الماضي، في نيجيريا للمرة الأولى منذ اختفائها.

ورسم بن إنونوو أشهر فنان حديث في نيجيريا اللوحة التي تحمل عنوان «توتو» 1974، لحفيدة حاكم تقليدي من جماعة اليوروبا العرقية، وعُرضت بمعرض فني بلاغوس في العام التالي، لكنها اختفت بعد ذلك حتى ظهرت في شمال لندن.

واتصل المالكون الذين فضلوا عدم الكشف عن هويتهم، بجايلز بيبيات وهو خبير في الفن الأفريقي الحديث والمعاصر في دار «بونامز» للمزادات في لندن للتعرف إلى لوحتهم، فاكتشف أنها اللوحة المفقودة. وأضاف: كيفية وصولها إلى هناك لاتزال غامضة.