«لينكدإن»: البدناء أقل أجراً

المصدر: ■ إعداد: سيد صالح

لم تعد مشكلة من يعانون البدانة وأصحاب الأوزان المفرطة تقتصر على الجوانب الصحية والمظهرية فحسب، وإنما امتدت إلى الجوانب المالية أيضاً.فقد أكدت دراسة حديثة أجرتها شركة «لينكدإن» للخدمات الاستشارية والمهنية، أن الموظفين البدناء في بريطانيا يتقاضون رواتب تقل في المتوسط عن 2.512 دولاراً.

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، توصلت «لينكد إن» إلى هذه النتائج بعد استطلاع أجرته على 4000 موظف، بنظام الوقت الكامل ونصف الوقت، من كافة أنحاء بريطانيا.وعلاوة على ذلك، أظهرت الدراسة أيضاً أن نحو ربع الموظفين الذين يتجاوز مؤشر كتلة الجسم لديهم 25 في بريطانيا يعانون من التجاهل والتخطي في حركات الترقية الوظيفية.