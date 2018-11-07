«سبايس غيرلز» إلى الساحة من جديد

المصدر: لندن - رويترز

أعلن فريق «سبايس غيرلز» البريطاني لموسيقى «البوب» أمس، أن شمله سيلتئم وسيقوم بجولة في بريطانيا يونيو المقبل دون أن يؤكد ما إذا كانت فيكتوريا بيكهام ستشارك.

وقال الفريق على تويتر: «خبر عاجل من سبايس.. التذاكر ستطرح للبيع يوم السبت الساعة 10:30 صباحاً».وباعت الفرقة التي تأسست عام 1994 عشرات الملايين من ألبوماتها خلال مشوارها وتصدرت أغنيات من بينها (وانا بي) و(ساي يو ويل بي ذير) قائمة المبيعات في كل أنحاء العالم.

ويتكون الفريق من 5 مغنيات: فيكتوريا بيكهام، وميلاني شيزولم، وإيما بانتون، وميل بي، وجيري هورنر.