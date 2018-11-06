جدة تفوز بأكبر جائزة أميركية

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

فازت جدة أميركية بجائزة الباور بول البالغة قيمتها 687 مليون دولار وهي أكبر جائزة يانصيب حتى الآن في إيوا. ولم تكن تعرف ذلك في البداية.

وأفاد موقع "سي إن إن" الإخباري أن ليريني ويست ، البالغة من العمر 51 عاماً ، اشترت تذكرتها من متجر في مدينة ريدفيلد ب ، بينما كانت تتناول البيتزا والقهوة مع شقيقتها.احتفاء بشراء منزلها الأول.

واعتقدت ويست أنها وضعت تذكرة اليانصيب في حقيبتها ، لكنها تركتها عن طريق الخطأ على أرضية شاحنة شقيقتها لبضعة أيام.

وعندما سألتها صديقتها في اليوم التالي عما إذا كانت بطاقتها قد فازت أم لا ، قال ويست إنها لم تتح لها الفرصة لفحص بطاقتها ثم بحثت عنها، وسرعان ما اتصلت بأختها ، التي عثرت على البطاقة في الشاحنة.

ودققت ويست في الأرقام الموجودة على موقع اليانصيب - واكتشفت أنها فازت باليانصيب !