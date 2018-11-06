العثور على زمردة عملاقة ثمنها 2 مليون إسترليني

المصدر: ■ إعداد- سيد صالح

عثر أحد عمال المناجم في زامبيا بمساعدة عالم جيولوجي على قطعة عملاقة من الزمرد يبلغ وزنها 1.1 كيلوغرام، وعيارها 5655 قيراطاً، وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تقدر قيمة الزمردة العملاقة بنحو 2 مليون جنيه إسترليني.

وقد عُثِر على الزمردة في منجم «كاجيم» الزامبي، المملوك لأحد منتجي الأحجار الكريمة بالعاصمة البريطانية لندن، وتتميز الزمردة، بحسب وصف عالم الجيولوجيا المشارك في العثور عليها، بنقاء شديد في تكوينها وتوازن مثالي بين اللونين الأخضر والذهبي، واختار عامل المناجم للزمردة اسم «انكالامو»، تيمناً باسم أسد يعيش في نفس المنطقة التي يوجد بها المنجم، ومن المقرر طرح الزمردة «انكالامو» في مزاد بسنغافورة خلال الشهر الجاري.