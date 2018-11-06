خطاب لديكنز بـ 6000 دولار

المصدر: ■ إعداد- سيد صالح

تشهد دار «سوان» الأميركية للمزادات بنيويورك مزاداً، بعد غدٍ، لبيع خطاب مكتوب بخط يد الروائي البريطاني الأشهر، تشارلز ديكنز، عام 1843، الذي أجمع النقاد الأدبيون على كونه أعظم روائي بريطاني في عصره.

وطبقاً لما نشرته صحيفة «ميرور» البريطانية، أمس، من المتوقع أن يصل سعر الخطاب إلى 6000 دولار «4600 جنيه استرليني»، وكان ديكنز يبلغ من العمر 31 عاماً حينما كتب الخطاب، والذي يدعو فيه أحد أصدقائه المقربين إلى حضور حفل عيد ميلاد. الطريف أن ديكنز في سياق الخطاب، يتقمّص شخصية بطلات إحدى رواياته ويحكي بلسانها عن مشاكلها الشخصية.