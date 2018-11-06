جنون الفخامة ينتقل إلى الحيوانات

المصدر: دبي - راضية آيت خداش

تنتشر في دبي عدة مراكز لتدليل الحيوانات الأليفة، معظمها مراكز عادية تقدم خدمات تقليم الأظافر وقص الشعر والتدليك.

ولكن بعض ملاك الحيوانات الأليفة لم تكفهم هذه الخدمات ووصل بهم حدّ الاعتناء وتدليل حيواناتهم إلى استيراد الألبسة والإكسسوارات من الخارج بأسعار خيالية، فسرير بتصميم خاص مرصع بالألماس قيمته 72 ألف درهم وسلسلة من شواروفسكي وحجر الياقوت وكعكة عيد ميلاد خاصة تصل عبر البريد مباشرة من نيويورك وطعام عضوي خاص مستورد من مختلف أنحاء العالم.

ومع انتشار هذه الظاهرة انتشرت معها مراكز جديدة «غير عادية» توفر خدمات فخمة للحيوانات الأليفة، منها تصميم أزياء حصرية وإكسسوارات من الذهب والألماس وخدمات تجميل بالكيراتين العضوي، كما يلجأ بعض ملاك الحيوانات الأليفة إلى طلب تصاميم خاصة لكلابهم من إيطاليا وأسكتلندا وإكسسوارات سواروفسكي من أوروبا.

هتمام

الشاب الهندي سمير شرف (37 عاماً) وزوجته الألمانية أكسانا ديماكينا من عشاق الحيوانات الأليفة، ويملكان خمسة كلاب من فصيلة الشيواوا، ويعاملانها بحب وحذر كما لو كانت أطفالهم الصغار، ويقول سمير شرف لـ«البيان» إنه يعتبر حيواناته الأليفة جزءاً من العائلة ويحظون بالاهتمام نفسه، وعلى مستوى المعيشة نفسه، فمثلما هو حريص على اقتناء المفروشات والملابس الفخمة له ولمنزله، يحرص أيضاً على رفاهية كلابه.

ولم يكتفِ بتصميم ملابس فاخرة لها، بل إنه يدللهم بفراش مستورد من لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأميركية مصمم خصيصاً لهم، وهو مرصع بالألماس والأحجار الكريمة بلغ سعره 72 ألف درهم إماراتي.

عشق سمير وزوجته للحيوانات الأليفة من جهة وهوسهم بالموضة والأزياء من جهة أخرى أكسبهما خبرة ومهارة في أناقة الحيوانات الأليفة استثمراها بافتتاح أول متجر في دبي لبيع الملابس الفاخرة والإكسسوارات الخاصة بالحيوانات الأليفة في مرسى دبي عام 2009، وهو مرفق بصالون لتجميل الحيوانات يقدم خدمات تصفيف الشعر وتقليم الأظافر وخدمات السبا.

كما افتتح الثنائي مصنعاً في عاصمة الموضة ميلانو بإيطاليا، حيث يتم تصميم ملابس الحيوانات بأقمشة فخمة لبيعها في محلهم بدبي، كما يستقبلان طلبات لتصميم مفروشات فاخرة للحيوانات الأليفة تتم صناعتها في أميركا. فالفخامة والرفاهية التي يوفرها الثنائي للحيوانات الأليفة لم تتوقف عند الملابس والإكسسوارات والمفروشات المرصعة بالألماس.

فبعدما كانا يستوردان كعك عيد ميلاد كلابهما من نيويورك، قرر الثنائي مؤخراً افتتاح مخبز للحيوانات الأليفة يبيعان فيه كعكات عيد الميلاد التي تتراوح أسعارها من 700 إلى 1800 درهم، فضلاً عن كعك الكاب كيك وغيره من الأطعمة الصحية الخاصة بالكلاب والقطط.