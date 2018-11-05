أمطرت سحب الغلا.. رد حمدان بن محمد على قصيدة "جيب ضاحي"

المصدر: البيان الالكتروني

رد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على قصيدة "جيب ضاحي " لمعالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي على "تويتر" قال فيها:

أمطرت سحب الغلا والبرق لاحي

بالقصايد والأحاسيس الندية

جيب ضاحي في زمانه مثل ضاحي

يمتلك هيبة وسمعه عالمية

صورة الموتر ومن كل النواحي

ذكرتني بالعصور الأولية

يوم كان ابن الفلاسي والفلاحي

يردعون خصومهم في كل هيّـة

وحدوا شعب طموحه للكفاحي

ويتفاخر بالفعول الزايديّه

ودي ان حن نكرمه بأغلى وشاحي

والفخر له خدمته في العسكرية

وكان معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نشر قصيدة "جيب ضاحي" على حسابه في "تويتر" قال فيها:

سيدي صحيح هذا جيب ضاحي

به قدم لكن سيراته قوية

كم سهرت وبه انا حامل سلاحي

وكم عصابة طاحت بقبضة يدية

جيب خذته في الرمال وفي البطاحي

موترن فنان يطوي البيد طية

كان ناوي سيدي اثارة مزاحي

ليش طولت الجفاء سيدي عليه

تشغلك الايام عنا والملاحي

بس قلبك صوبنا في حسن نية