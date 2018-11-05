أدوات مطبخ لأصحاب الهمم المكفوفين

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

ابتكر الباحثون في سبرنغوايز بعد أدوات المطبخ الطهوية ، بدءا من الغسالة التي تطبخ وجبات الطعام وانتهاء بالتطبيق الذي يعلم الأطفال عن الأكل الصحي.

ووفقا لموقع الشركة فقد تم طرح سلسلة جديدة من أدوات المطبخ للمكفوفين لمساعدتهم في خوض تحدي الطهي.

ومن خلال استخدام ردود الفعل الحسية والمنبهات اللمسية ، تتيح هذه الأدوات المسماة "فولكس" للمستخدمين طهي الطعام بأمان وبثقة.

كما أن هذا الاختراع - الذي صممه كيفين شيام من جامعة سنغافورة الوطنية - قد شارك أيضًا في جائزة جيمس دايسون.

وتتكون هذه السلسلة من خمسة منتجات: سكين ، لوح تقطيع ، حلقة موقد ، غطاء وعاء وملعقة شاي.

يعمل كل منتج من خلال الاستفادة من نقاط القوة الحسية للمستخدم ، مثل اللمس أو السمع.

وهناك أداة إرشاد قابلة للسحب على سكين فولكس ترشد أصابع المستخدم أثناء قطعه الطعام. وهذا يتيح استخدامه بأمان. بالإضافة إلى ذلك ، ويمكن إزالة هذه الأداة مما يتيح تنظيف السكين بشكل أسهل بعد الاستخدام.

تحتوي لوحة التقطيع على صينية جانبية للمساعدة في نقل المكونات الطعام مما يحول دون سكبها . كما تحتوي حلقة الموقد على ملف تعريف مدرج لمساعدة المستخدم على التعرف بسهولة على مكان الموقد.

كما أنه يؤمن تجهيزات الطهي ومنع تسرب مكوناتها. غطاء وعاء لديه صنبور يمكن للمستخدم التعرف على مكان منفذ البخار وتجنب الحروق.

وأخيرًا ، تحتوي ملعقة الشاي على عوامة مدمجة ترتفع مع صب السوائل في الكوب لإعلام المستخدم بمستويات المياه.