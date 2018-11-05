اكتشاف فأس عمرها 6000 عام

المصدر: Ⅶ إعداد - أشرف رفيق

اكتشف مجموعة من الطلاب، فأساً حجرية عمرها 6 آلاف عام، في ممتلكات جورج واشنطن، مؤسس الولايات المتحدة. وتلقي الفأس الحجرية، البالغ طولها 7 بوصات، الضوء على نوعية حياة البشر في ولاية فيرجينيا، قبل أن تصبح مسقط رأس جورج واشنطن.

وقال الخبراء إن الفأس كانت من أهم أدوات الإنسان في ذلك الوقت، وهي تساعد في تحديد أبعاد ما يعتقد أنه كان المقابر التي حفرت للعبيد وأحفادهم من بعدهم.

عثر الطلاب على الفأس في مقبرة مونت فيرنون الأفريقية الأميركية، التي يعتقد أنها مكان دفن العبيد، وبعض الذين تم تحريرهم في ما بعد.

وقام صانع الفأس بصنعها عن طريق الطرق بمطرقة من حجر أكثر صلابة، ليجعل لها حواف حادة، ثم تم صقل تلك الحواف الحادة عن طريق حجر صلب جداً. وأخيراً تم عمل حفرة على طول خلفية الفأس، من أجل تثبيتها على يد من الخشب، حتى يمكن استخدامها في القطع والقتل.

وقال شين ديفلين مدير مجموعة آثار مونت فيرنون، إن الفأس تلقي الضوء على أشخاص عاشوا من 6 آلاف عام.