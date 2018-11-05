طائرات مروحية من دون طيار

المصدر: Ⅶ إعداد - أشرف رفيق

في القريب العاجل سوف تكون إدارة وقيادة المروحيات من طراز «بلاك هوك» في سهولة استخدام اللوح الإلكتروني. إذ يقوم الجيش الأميركي حالياً بتجارب على تركيب برنامج على المروحيات المقاتلة، بحيث يمكن استخدامها دون طيار. وأجرى الجيش الأميركي تجارب على النظام الجديد منذ الشهر الماضي، وثبت نجاح هذا النظام الذي طورته إدارة «داربا» وهي قسم من وزارة الدفاع الأميركية متخصص في تطوير التقنيات الحديثة لاستخدامها في العمليات الدفاعية والحربية.

وقالت «داربا» إنه باستخدام هذا النظام يمكن لأي شخص أن يقود الطائرة المروحية المقاتلة عن بعد، واستطاع الطيار الذي قاد الطائرة المقاتلة في التجارب أن يقودها دون طيار بعد تدريب 45 دقيقة فقط. ويعد هذا البرنامج جزءاً من برنامج أكبر للطائرات العمودية، سوف يحدث ثورة في تشغيل الطائرات المروحية المستخدمة في الجيش، وفق ما ذكرته صحيفة «آرمي تايمز» الأميركية.