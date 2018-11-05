الألبان المختمرة تحمي قلوب الرجال

المصدر: Ⅶ إعداد - سيد صالح

حملت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين بجامعة «شرق فنلندا» أنباءً سعيدة للرجال الشغوفين بتناول الأجبان ومختلف أصناف منتجان الألبان المختمرة كاللبن الزبادي والقشدة الحامضة.

فقد أكدت نتائج الدراسة أن تناول هذه المأكولات يحمي صحة القلب لدى الرجال ويقيه من الأمراض المختلفة. وبحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، تُعَدّ هذه الدراسة مطولة، بمعنى أنها تتبع أفراد العينة الخاضعة لها على مدى فترة زمنية طويلة.

وأجرى الباحثون بالجامعة الفنلندية دراستهم على عينة قوامها 2000 رجل، وتابعوهم على مدى 25 عاماً. وكانت نتائج الدراسة بعد ربع قرن كامل، أن احتمالات الإصابة بأمراض القلب انخفضت لدى أفراد العينة الذين تناولوا منتجات الألبان المختمرة، بنسبة 26% مقارنة مع باقي أفراد العينة. وعلى النقيض ارتفعت احتمالات الإصابة بهذه الأمراض لدى أفراد العينة الذين تناولوا منتجات الألبان غير المختمرة كالزبد والآيس كريم.

وتُفَند النتائج معتقداً كان سائداً لفترة طويلة مفاده أن الأجبان تؤدي إلى انسداد الشرايين وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب، كونها تحتوي على كميات كبيرة من الدهون المشبعة الضارة.