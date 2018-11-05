بريطانيا تعتمد «الهولوغرام» في جامعاتها

المصدر: لندن - وكالات

قررت جامعة «إمبريال كوليدج» لندن البريطانية، الاستعانة بتقنية الصور التجسيدية ثلاثية الأبعاد «هولوغرام» للأساتذة، لإلقاء المحاضرات على الطلاب من دون الحاجة إلى حضورهم بأنفسهم إلى قاعات المحاضرات وظهور طيفهم أمام الطلاب، وستعرض الجامعة هذه التقنية في احتفالية خاصة الخميس المقبل، قبل تعميمها بشكل أوسع. ويُعتقد أن «إمبريال كوليدج» أول مؤسسة أكاديمية في العالم تستخدم التقنية بشكل منتظم.

واستخدمت تقنية «الهولوغرام» من قبل؛ لتجسيد ظهور شخصيات شهيرة في أماكن مختلفة، منهم المغنون الراحلون مايكل جاكسون، وإلفيس بريسلي.