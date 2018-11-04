أصبحت مليونيرة في عيد ميلادها الـ18

المصدر: إعداد: عمر حرزالله

في عيد ميلادها الثامن عشر، اشترت تشارلي لاغارد أول تذكرة يانصيب في حياتها من أحد متاجر كيبيك بكندا.

ووفقا لصحيفة "الصن" فإنه عندما وصلت لاغارد إلى البيت اكتشفت أنها أصبحت من أصحاب الملايين لأن البطاقة التي اشترتها فازت بمليون دولار.

وبدلاً من حصولها على المبلغ الإجمالي، اختارت الحصول على 1000 دولار كل أسبوع طوال حياتها. وقال مسؤولون في يانصيب كيبيك إنها المرة الأولى التي تشتري فيها ليغارد بطاقة يانصيب لأن عمرها في السابق لم يكن يسمح لها بشراء أي بطاقة.

وتخطط ليغارد لإنفاق أموال الجائزة على السفر واستكشاف شغفها بالتصوير الفوتوغرافي.

وقال بريان ليكومبت المتحدث باسم اليانصيب لمحطة "سي ان ان" التلفزيونية "بدت الفتاة فاتنة جدا ومتواضعة. وأبلغتنا أنها تحب السفر، لذلك اشترت كاميرا جميلة".