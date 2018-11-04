إيصال طوله 6 أقدام

المصدر: Ⅶ إعداد - سيد صالح

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً طريفة للأميركية، إيما كيان، وهي تمسك إيصال شراء يبلغ طوله 6 أقدام، في الوقت الذي لا يتجاوز طول كيان نفسها 5.8 أقدام فقط. وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأميركية، التي نشرت الصور أمس، الأمر أكثر طرافة أن كيان لم تشترِ سوى ثلاثة أصناف فقط كي تجد نفسها في نهاية الأمر ممسكة بإيصال أطول منها شخصياً. وذكرت «فوكس نيوز» أن الإيصال صادر عن إحدى صيدليات «سي في إس»، وهي سلسلة صيدليات تنتشر في كافة أنحاء الولايات المتحدة، واشتهرت بإصدار إيصالات مفرطة في الطول من دون داعٍ أو سبب مقنع.