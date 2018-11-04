خلاف على موقف سيارة يقود أليك بالدوين للاعتقال

المصدر: نيويورك - د ب أ

قالت شرطة مدينة نيويورك: إنها ألقت القبض على الممثل الأميركي أليك بالدوين أول من أمس في المدينة.

وجاء الاعتقال بعد حادث تضمن خلافاً حول مكان لانتظار السيارات، وفقاً لتقارير إخبارية. وتلقت الشرطة بلاغاً بوقوع اعتداء بالضرب في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت غرينتش) في مانهاتن السفلى، حسبما أكدت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في رسالة بالبريد الإلكتروني. وعثرت الشرطة في موقع الحادث على رجل في التاسعة والأربعين من عمره يعاني من إصابة في فكه الأيسر، مضيفاً أن الرجل المصاب نقل إلى المستشفى، وأنه في حالة مستقرة، في حين اعتقلت الشرطة الممثل البالغ من العمر 60 عاماً.