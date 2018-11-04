حساء «النودلز» في قفص الاتهام

المصدر: Ⅶ إعداد - سيد صالح

أكدت دراسة حديثة أجراها فريق من الباحثين بجامعة «إيموري» الأميركية أن حساء المعكرونة الشعيرية «النودلز» السريعة التحضير، التي تسخّنها الأمهات في أفران «المايكروويف» وتقدمها لأطفالهن وجبة غذاء، تتسبب في إصابة نحو 10.000 طفل أميركي سنوياً بحروق خطرة.

وبحسب الموقع الشبكي لبرنامج «توداي» الصباحي اليومي الشهير في الولايات المتحدة، تتراوح أعمار الأطفال الذين يتعرضون لهذه الحروق بين 4 أعوام و12 عاماً. وأفاد الموقع، نقلاً عن الدراسة، بأن طفلاً واحداً على الأقل من بين كل خمسة أطفال سنوياً يُنقل إلى أقسام الطوارئ بالمستشفيات الأميركية نتيجة إصابته بحروق كاوية، بسبب تناوله حساء «النودلز» المطهية في أفران «المايكروويف».

وأضاف الموقع أن أكثر جزء في أجسام الأطفال تعرضاً لهذه الحروق هو الجذع. ويعد حساء «النودلز» السريع التحضير من أشهر الوجبات التي يتناولها الأطفال في الولايات المتحدة وفي المجتمعات الغربية بصفة عامة وأكثرها شعبية لدى الأطفال والأمهات على السواء؛ لكونها لا تستغرق وقتاً في طهيها.