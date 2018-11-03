Ⅶ حديث الروح

أرَسْماً جَديداً مِن نَوارَ تَعَرّفُ

تُسائِلُهُ إِذ لَيسَ بِالدارِ مَوقِفُ

تَبَغَّ اِبنَ عَمِّ الصِدقِ حَيثُ لَقيتَهُ

فَإِنَّ اِبنَ عَمِّ السَوءِ إِن سَرَّ يُخلَفُ

إِذا ماتَ مِنّا سَيِّدٌ قامَ بَعدَهُ

نَظيرٌ لَهُ يُغني غِناهُ وَيُخلِفُ

وَإِنّي لَأَقري الضَّيفَ قَبلَ سُؤالِهِ

وَأَطعَنَ قِدماً وَالأَسِنَّةُ تَرعُفُ

وَإِنّي لَأَخزى أَن تُرى بِيَ بِطنَةٌ

وَجاراتُ بَيتي طاوِياتٌ وَنُحَّفُ

وَإِنّي لَأُغشي أَبعَدَ الحَيَّ جَفنَتي

إِذا حَرَّكَ الأَطنابَ نَكباءُ حَرجَفُ

وَإِنِّيَ أَرمي بِالعَداوَةِ أَهلَه

وَإِنِّيَ بِالأَعداءِ لا أَتَنَكَّفُ

وَإِنّي لَأُعطي سائِلي وَلَرُبَّما

أُكَلَّفُ ما لا أَستَطيعُ فَأَكلَفُ

وَإِنّي لَمَذمومٌ إِذا قيلَ حاتِمٌ

نَبا نَبوَةً إِنَّ الكَريمَ يُعَنَّفُ

سَآبى وَتَأبى بي أُصولٌ كَريمَةٌ

وَآباءُ صِدقٍ بِالمَوَدَّةِ شُرِّفوا

وَأَجعَلُ مالي دونَ عِرضِيَ إِنَّني

كَذَلِكُمُ مِمّا أُفيدُ وَأُتلِفُ

وَأَغفِرُ إِن زَلَّت بِمَولايَ نَعلَةٌ

وَلا خَيرَ في المَولى إِذا كانَ يُقرِفُ

سَأَنصُرُهُ إِن كانَ لِلحَقِّ تابِع

وَإِن جارَ لَم يَكثُر عَلَيَّ التَعَطُّفُ

حاتم الطائي

شاعر من العصر الجاهلي

(توفي 46 ق. هـ ــ 605 م)