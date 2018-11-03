ديناصورات وضعت بيضاً ملوناً

المصدر: واشنطن - رويترز

الديناصورات وضعت بيضاً ملونـــاً ومرقطاً ومنقطاً، ويتميز بأشكــال رائعة من اللونين الأزرق والبنـي، في اكتشاف قد يخالف فكرة أن بعض هذه السمات الاستثنائية نشأت مع الطيور، ورصد تحليل شمل 12 من حفريات قشور بيض ديناصورات من أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية اللونين الموجودين نفسهما في بيض الطيور الملون في مجموعة من الديناصورات تسمى يومانيرابتــوران، التي تتضمن ديناصورات معروفة آكلة للحوم مثــل فيلوســيرابتور، والديناصـــورات الصغيرة ذات الريش التي تعـد أسـلاف الطيـــور.