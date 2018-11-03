ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل يصيب بالخرف

المصدر: كوبنهاغن - رويترز

يقول باحثون إن المرأة الحامل التي تصاب بتسمم الحمل، الذي يصاحبه ارتفاع خطير في ضغط الدم، تزيد بواقع ثلاثة أمثال احتمالات إصابتها بالخرف في مرحلة لاحقة من العمر مقارنة بغيرها من النساء اللاتي لم يصبن بأي مشكلات خلال فترة الحمل، وأحد الأسباب الرئيسية لحدوث تسمم الحمل هو اضطراب في الأوعية الدموية مصحوب بالتهاب يحدث في نسبة بين اثنين وعشرة في المئة من الحالات ويكون ذلك عادة بعد 20 أسبوعا من بدء الحمل.

وإلى جانب ضغط الدم يمكن أن يسبب تسمم الحمل ارتفاع مستويات البروتين على نحو غير مألوف واستنادا إلى سجلات أكثر من مليون امرأة في الدنمارك اكتشف الباحثون أن الخطر الأكبر الذي يواجه النساء اللاتي سبق وأصبن بتسمم الحمل كان التعرض لما يطلق عليه الخرف الوعائي الذي يعتقد أنه ينتج عن التعرض لسلسلة من السكتات الدماغية البسيطة.