طفلة من دون رأس تجوب شوارع الفلبين!

المصدر: إعداد- سيد صالح

شعر سكان إحدى القرى بمدينة «بارانك» الفلبينية بالذعر إثر مشاهدتهم طفلة من دون رأس تجوب شوارع قريتهم.

وبعد البحث، تبين أن هذه الطفلة هي في واقع الأمر طفلتان شقيقتان، وهما تشارلي، 6 أعوام ومايا، عامين، وأن والدتهما، كريستيل هوانغ، ألبستهما فستانا واحداً فضفاضاً، وأخفت وجه تشارلي تحت الفستان، فيما جعلت رأس مايا مدلياً من أعلى الفستان، بحيث باتت الطفلتان تبدوان كما لو كانت طفلة واحدة تسير من دون رأس.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية التي نشرت صور للشقيقتين أمس، فقد فعلتا الطفلتان ذلك بالتعاون مع والدتهما كخدعة في إطار الاحتفال بعيد «الهالووين» الشهير الذي تحتفل به المجتمعات الغربية ليلة الــ 31 من أكتوبر كل عام، ويتضمن طقوسا خاصة، أبرزها الخدع والمقالب الطريفة، والمرعبة أحياناً.

ونشرت هوانغ على «فيسبوك» مقاطع فيديو وصور لابنتيها وهما تسيران في شوارع القرية في صورة طفلة من دون رأس. وأثار الفيديو والصور عاصفة من الإعجاب بين مجتمع «فيسبوك»، حيث حققت حتى الأن أكثر من 12 مليون مشاهدة، 64000 تفاعل، 189000 مشاركة.