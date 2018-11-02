ملصق نادر لفيلم «المومياء» لا يجد من يشتريه

المصدر: نيويورك - رويترز

قالت دار سوذبيز للمزادات: إن ملصقاً نادراً وأصلياً لفيلم الرعب الكلاسيكي «المومياء» (ذا مامي) الذي لعب فيه دور البطولة الممثل بوريس كارلوف أخفق في جذب أي عروض تعادل الحد الأدنى المطلوب في مزاد إلكتروني، رغم أنه كان من المتوقع أن يحقق سعراً قياسياً.

وكانت سوذبيز تتوقع أن يجلب الملصق، وهو واحد من ثلاثة نماذج معروفة باقية من الملصق الأصلي من الفيلم الذي أنتج عام 1932، ما يصل إلى 1.5 مليون دولار.

وقالت في بيان أول من أمس: للأسف، لم يجد الملصق مشترياً في المزاد الإلكتروني الذي عقدناه، لكن هذا لا ينتقص من أهميته بأي حال.

وسبق أن سجل الملصق رقماً قياسياً قبل أكثر من 20 عاماً عندما بيع بمبلغ 453500 دولار.

غير أن الرقم كُسر في العام الماضي عندما بيع ملصق لفيلم الرعب (دراكولا)، الذي أنتج عام 1931 مقابل 525800 دولار في مزاد. وفيلم دراكولا بطولة بيلا لوجوسي الذي كان ينافس كارلوف.