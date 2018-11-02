الفطر السحري علاج واعد للاكتئاب

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرزالله

وصفت إدارة الأغذية والعقاقير الطبية الفطر السحري بأنه علاج خارق للاكتئاب، ما يمهّد لإقراره من قبلها على وجه السرعة.

ووفقاً لـ«ديلي ميل» فإن إدارة الأغذية اعتبرت المواد الكيميائية الموجودة في الفطر مثل سيلوسيبين علاجاً اختراقياً واعداً لبعض الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة البشر مثل الاكتئاب الشديد، وذلك بحسب التجارب السريرية.

وسيساعد هذا على الإسراع في طرح هذا العلاج الواعد للاكتئاب، كما سيخفض المدة اللازمة لإقراره إلى النصف. ويعتقد الباحثون أن مادة سيلوسيبين الموجودة في الفطر السحري تعمل بشكل أفضل من العلاجات التقليدية للاكتئاب الموجودة حالياً. ومع ذلك، لا يزال هذا العقار غير قانوني إلى أن يتم إقراره.