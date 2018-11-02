امرأة تعيش على الأعشاب والمياه ستة أيام

المصدر: أريزونا - رويترز

قالت الشرطة الأميركية ووسائل إعلام محلية: إن امرأة عمرها 53 عاماً عاشت ستة أيام في صحراء أريزونا على الأعشاب والمياه بعد حادث وقع لسيارتها حتى أنقذها مالك مزرعة وعمال على طريق سريع كانوا يلاحقون بقرة.

وبحسب إدارة السلامة العامة في ولاية أريزونا فإن المرأة، التي لم يتم الإفصاح عن اسمها، فقدت السيطرة على سيارتها يوم 12 أكتوبر على طريق زلق بفعل المطر قرب ويكنبورج بأريزونا على بعد 105 كيلومترات شمالي فينيكس.

وأفادت الإدارة، أول من أمس، بأن السيارة سقطت مسافة 15 متراً تقريباً في وادٍ، وهبطت على شجرة مسكيت حيث ظلت معلقة. وأضافت: إن المرأة التي أصيبت بجروح بالغة في الحادث، ظلت في السيارة عدة أيام ثم خرجت ونزلت من الشجرة، وتمكنت من السير 457 متراً ثم انهارت. ويوم 18 أكتوبر، عندما كان مالك مزرعة يحاول دفع بقرة إلى حظيرة من الطريق السريع، لاحظ فجوة في سور قرب الطريق، ورأى السيارة المحطمة، وعندما نزل شاهد آثار أقدام تبتعد عن المكان.