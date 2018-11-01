بالفيديو.. ماذا دار بين محمد بن سلمان وجندي سعودي؟

المصدر: البيان الالكتروني

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مقطع فيديو "سيلفي" لجندي بالحرس الملكي السعودي التقطه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وأظهر المقطع الأمير محمد بن سلمان وهو يضع ذراعه على كتف الجندي في تواضع معهود منه ، ثم سأله الجندي : "كيف حالك؟"، ليرد ولي العهد السعودي مبتسماً قائلا: "على ما تحب، الله يسلمك"، ليختم الجندي مقطع السيلفي بالدعاء بالتوفيق والقوة لولي العهد.