أميركي يبدع فنّاً بصوره

المصدر: Ⅶ إعداد: عمر حرزالله

تبدو صور الفنان الأميركي الشهير كريغ ألين من بعيد وكأنها مصنوعة من آلاف من نقاط الطلاء التي يتم وضعها بخبرة، ولكن عند التدقيق في الصورة والاقتراب منها أكثر من ذلك، نلاحظ أن هذه النقاط هي في الواقع أشكال بشرية دقيقة مفصلة للغاية. وقد تم استلهام سلسلة صور ألين «بوبيولاس» من نظرة عين الطائر وهو جاثم في مسكن والدته المؤلف من 6 طوابق في أورانغ بيتش بألاباما الأميركية، وكان يراقب الناس على الشاطئ ويصورهم عندما لاحظ أن شخصياتهم الصغيرة تمثل أشكالاً. وفي واحدة من صوره، بدا أن الناس يشكلون عيناً، ويتذكر الفنان أن هذا هو ما جعل موهبته الإبداعية الأولى تتطور. لقد بدأ رسم شخصيات بشرية صغيرة على اللوحات البيضاء، ووضعها بطريقة شكلت صوراً تفصيلية لشخصيات شهيرة عبر التاريخ.