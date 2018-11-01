مُزارع صيني يحقق حلمه ببناء طائرة «إيرباص A320»

المصدر: Ⅶإعداد: عمر حرزالله

قرر أحد مُزارعي الثوم في الصين بناء نموذج بالحجم الطبيعي لطائرة ركاب لتحقيق حلم طفولته في امتلاك طائرة. ووفقاً لصحيفة «ذي صن» فإن زهو يوي، يعتزم إكمال نسخة من طائرة «إيرباص A320» في عمل دؤوب مستمر منذ عامين.

وقد استثمر المزارع 2.6 مليون يوان في هذا المشروع.وكان يوي دائماً ما يحلم بامتلاك طائرة، وفي سن 40 بدأ بتحقيق مشروعه الطموح في بناء طائرة يبلغ طولها 124 قدماً، وعرضها 118 قدماً، وبارتفاع 40 قدماً.

ويساعد يوي في مشروعه الطموح 5 أصدقاء في عمله، وعلى الرغم من أن طائرة يوي قد لا تستطيع الطيران على الإطلاق، فإن لديه خططاً كبيرة لها، فهو يعتزم حالما يتم الانتهاء منها والمتوقع في مايو العام المقبل، أن يحوّلها إلى مطعم أو فندق.