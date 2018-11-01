الهند تكشف عن أطول تمثال في العالم

المصدر: Ⅶ كيفاديا (الهند) - رويترز

رفعت الهند، أمس الأربعاء، الستار عن أطول تمثال في العالم، الذي بلغت كلفته 400 مليون دولار، ويبلغ طوله نحو مثلي طول تمثال «الحرية» في نيويورك بالولايات المتحدة، ويمثل زعيم الاستقلال فالابهاي باتيل.يأتي وضع تمثال «الوحدة»، الذي يبلغ طوله 182 متراً، المصنوع من الصلب والبرونز في ولاية غوجارات (موطن رئيس الوزراء الهندي)، في إطار جهود القوميين للاحتفاء من جديد بمن يصفهم الحزب بالزعماء «المنسيين».

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي في احتفال أمس: «باتيل أراد للهند أن تكون دولة قوية وحساسة ويقظة ومريحة، ونحن نعمل على تحقيق ذلك».

وفي العام الماضي، قال مودي، الذي أمر بصنع التمثال عندما كان رئيساً لوزراء ولاية غوجارات، إنه كانت هناك جهود «للتقليل من شأن باتيل وإزالة إسهاماته من التاريخ». إذ ساعد باتيل على توحيد الولايات الهندية البالغ عددها 562 ولاية عندما كان أول وزير داخلية في البلاد.