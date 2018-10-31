الاحتباس الحراري يهدد الطيور

المصدر: فانكوفر (كندا) - د ب أ

يهدد التغير المناخي الحيوانات التي تعيش في أعالي المناطق الجبلية بشكل خاص، وذلك حسبما ذكر باحثون من كندا بعد دراسة على الطيور في بيرو، وحسب الدراسة فإن 8 أنواع طيور اختفت خلال 30 سنة في منطقة بانتيكولا الجبلية، وتقلصت أحجام طيور أخرى حسبما أكد الباحثون من الجامعة الكندية في مقاطعة كولومبيا البريطانية في دراستهم التي نشرت نتائجها أمس، في مجلة «بروسيدنجز» التابعة للأكاديمية الأميركية للعلوم.

وقال الباحثون إنه عندما ترتفع درجة الحرارة على الأرض فإن سكان المناطق الجبلية يجبرون على نقل بيئة حياتهم لأعلى، وأشاروا إلى أن هذه الظاهرة معروفة بمختلف المنـاطق فـي العالم.